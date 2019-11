Трамп объявил о переезде из Нью-Йорка во Флориду из-за «плохого отношения» местных властей

Президент США Дональд Трамп и его семья официально переехали из Нью-Йорка во Флориду. Об этом Трамп написал в твиттере.

«Несмотря на то, что я отдаю миллионы долларов на городские, государственные и местные налоги, я чувствую к себе плохое отношение со стороны политических лидеров как города, так и штата», — заявил Трамп.

Комментируя переезд Трампа, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо написал: «Скатертью дорога. В любом случае Трамп не платил здесь налоги».

По данным источника The New York Times, Трамп переехал, чтобы не платить высокие налоги — во Флориде нет подоходного налога и налога на наследство. Кроме того, отмечает издание, Трамп был взбешен, получив от прокурора Манхэттена Сайруса Вэнса требование предоставить налоговые декларации за последние восемь лет. The New York Times отмечает, что переезд Трампа никак не должно повлиять на требование Вэнса.

Прежним постоянным местом жительства Трампа был небоскреб Trump Tower на Манхэттене, в который он переехал в 1983 году.