В Минэкономразвития предложили запретить банкам и ТЭК использовать зарубежный софт и оборудование

Минэкономразвития планирует обязать банки и другие объекты критической инфраструктуры использовать российское оборудование и программное обеспечение вместо иностранного для повышения безопасности. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на письмо замминистра экономики Азера Талыбова.

Закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры» пока не позволяет полностью ограничить использование иностранных технологий, но министерство планирует его дополнить. В список объектов критической инфраструктуры входят системы госорганов, предприятий оборонной промышленности, энергетики, топливной и атомной промышленности, транспорта и кредитно-финансовой сферы.

Кроме того, в Минэкономразвития собираются запретить иностранным компаниям «обеспечивать взаимодействие» с сетями и информационными системами критической инфраструктуры. Эти поручения дал вице-премьер Юрий Борисов. В Минэкономразвития отказались от комментариев.

В Минкомсвязи РБК рассказали, что сейчас этот вопрос прорабатывается Федеральной службой по техническому и экспортному контролю и Минпромторгом. Там также отметили, что замещение иностранного оборудования не только поспособствует повышению безопасности, но и поможет российским разработчикам увеличить «свою долю на рынке госзакупок и закупок компаний с госучастием».

Ранее сообщалось, что ряд госкомпаний, среди которых «Аэрофлот», «Газпром», «Шереметьево», «Роснефть», РЖД, «Первый канал» и «Роснано», также обяжут перейти на российское программное обеспечение, однако тогда речь шла о «преимущественном использовании». К 2022 году они должны будут использовать не менее 50% отечественного софта.