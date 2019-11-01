Суд отклонил иск ФБК с требованием признать незаконным включение в реестр иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) к Минюсту с требованием исключить организацию из реестра иностранных агентов. Об этом сообщает «МБХ медиа».

В ФБК считают, что фонд не получал иностранного финансирования, так как счета, на которые пришли деньги, были заблокированы, а средства были позже возвращены.

В Минюсте считают, что несмотря на заблокированные счета ФБК мог «выразить возврат и отказ средств юридическими действиями». «Можно было заявить ходатайство, составить письмо об отказе средств, заявить публично об этом. Фонд таких действий не принял, значит, фонд их [деньги] принял», — заявил в суде представитель ведомства.

Напомним, Минюст объявил ФБК иностранным агентом, объяснив это траншами из Испании и США на общую сумму более 140 тысяч рублей. Деньги пришли на счет, который был заблокирован по делу об отмывании денег в фонде.

Гражданин Испании Роберто Фабио Монда Карденас не смог объяснить, как и почему перевел деньги на счет ФБК, а владелец компании из Флориды, гражданин России Юрий Маслихов, сказал, что перевел ФБК 50 долларов, потому что его «не устраивает ситуация с коррупцией в России».

Дело против ФБК возбудили в августе. По версии следствия, с 2016 по 2018 год в ФБК поступила «крупная сумма денег» в рублях и в иностранный валюте. По словам соратника Навального Леонида Волкова, это были пожертвования фонду и президентской кампании Навального.