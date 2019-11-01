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Правозащитный центр «Мемориал» оштрафовали на 300 тысяч рублей по закону об «иноагентах»

Общество

 

Тверской районный суд Москвы оштрафовал правозащитный центр «Мемориал» на 300 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки «иностранного агента» на странице ингушского представительства организации в фейсбуке (ч.2 ст.19.34 КоАП). Об этом сообщается на сайте правозащитного центра.

«Мемориал» намерен обжаловать решение. В правозащитном центре отмечают, что соответствующая страница в фейсбуке неофициальная: на ней нет уникальных публикаций и размещаются только ссылки на сторонние сайты. Официальные сайты и страницы организации в соцсетях «были надлежащим образом маркированы».

На прошлой неделе суд оштрафовал на 300 тысяч рублей международное общество «Мемориал» и на 100 тысяч рублей председателя его правления Яна Рачинского — за отсутствие отметки «иноагента» в публикациях на странице их ингушского представительства в фейсбуке.

Минюст внес правозащитный центр «Мемориал» в реестр «иностранных агентов» в 2014 году. В нем также находятся «Международный Мемориал», информационно-просветительский центр «Мемориал» и другие их отделения. Вместе с другими участниками реестра они обжаловали это решение в ЕСПЧ.

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Теги:
kb, иноагенты, мемориал

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