В Дагестане задержали замглавы уголовного розыска по делу о пытках задержанного, которого заставляли признаться в изнасиловании подростка

В Дагестане задержали замначальника уголовного розыска Хасавюртовского РОВД Рамазана Сулейманова по делу о пытках Мусы Алиева, которого пытались заставить признаться в изнасиловании 13-летней соседки. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Жителя дагестанского села Муцалаул Мусу Алиева в начале сентября доставили в отдел полиции, где его избивали кулаками «по голове, лицу, телу, почкам и печени», пытаясь добиться признания в изнасиловании. В результате мужчина получил сотрясение мозга и потерял девять зубов.

Сулейманова отправили под домашний арест на два месяца, он отказался давать показания. Ранее по этому делу был задержан второй полицейский, также участвовавший в пытках Алиева. По словам его адвоката, после задержания представители Сулейманова просили Алиева и его супругу не свидетельствовать против него, так как, по их мнению, это противоречит законам шариата и ислама.

Родители 13-летней девочки, в изнасиловании которой полицейские пытались обвинить Алиева, также сообщали о пытках. По их словам, сотрудники полиции душили их пакетом и избивали, требуя дать показания против соседа.