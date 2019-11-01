Следствие засекретило некоторые материалы расследования в отношении полицейских, задерживавших Голунова

Следствие засекретило часть материалов расследования в отношении полицейских, задерживавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает «Правозащита Открытки».

Во время судебного заседания по жалобе адвоката «Правозащиты Открытки» Сергея Бадамшина на бездействие СК следователь отметил, что по делу проводятся следственные действия. В разговоре с «Новой газетой» защитник сказал, что не знает о том, почему материалы засекретили, добавив, что «это вопрос к следствию».

Суд перенес рассмотрение жалобы на 11 ноября. Сам Голунов тоже присутствовал на заседании. Он пришел в бронежилете и в сопровождении двух сотрудников спецслужб.

Бадамшин направил в суд жалобу на следствие 28 октября. Он рассказывал, что о итогам проверки информации о том, что полицейские совершили преступление при расследовании дела Голунова, СК не стал возбуждать уголовное дело, а с сентября ведомство вообще перестало интересоваться расследованием.

Напомним, корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова задержали в начале июня по подозрению в хранении наркотиков, однако затем отпустили из-за отсутствия доказательств его вины. Голунов утверждал, что наркотики ему подбросили. В середине июля четверо сотрудников полиции, которые задерживали журналиста, были уволены со своих постов.