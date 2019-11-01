Суд отказался взять подписку о невыезде с Серебренникова и фигурантов дела «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы отказался назначать меру пресечения в виде подписки о невыезде фигурантам дела «Седьмой студии» — Кириллу Серебренникову, Алексею Малобродскому, Юрию Итину и Софии Апфельбаум, передает ТАСС.

О назначении такой меры пресечения просил прокурор. Суд посчитал, что обвинение не доказало, что подсудимые могут скрыться или оказать давление.

Сегодня Мещанский суд Москвы начал заново рассматривать дело «Седьмой студии». В сентябре его вернули в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении, но Генпрокуратура обжаловала это решение.

Фигурантов дела «Седьмой студии» подозревают в хищении 133 млн рублей, которые Минкульт выделил на реализацию проекта «Платформа». Режиссер Кирилл Серебренников, директор РАМТа Софья Апфельбаум, продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и ее бывший гендиректор Юрий Итин вину отрицают.

Вину признала только бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, ее дело выделили в отдельное производство. В середине апреля Мещанский суд вернул его в прокуратуру, но в октябре Верховный суд отменил это решение.