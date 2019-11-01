Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в детском саду Нарьян-Мара

Суд арестовал Дениса Позднеева, подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду города Нарьян-Мар в Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

На допросе Позднеев отказался давать показания. В ближайшее время ему предъявят обвинения в убийстве малолетнего ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).

СК также сообщает о задержании охранника детского сада, который беспрепятственно пустил нетрезвого мужчину в учреждение. Сотрудника частного охранного предприятия «Святогоръ» подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности детей, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК).

В пресс-службе добавляют, что завели уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК) против должностных лиц «Центра развития ребенка — детского сада "Сказка"», которые не обеспечили безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении.

Накануне Позднеев во время «тихого часа» в детском саду убил шестилетнего мальчика. При задержании он был пьян. Мужчина рассказал, что убить ребенка ему приказали «голоса в голове» в обмен на «вечную жизнь».