ФСИН: обвиняемый в убийстве женщины на детской площадке в Раменском совершил самоубийство

В подмосковном СИЗО в Серпухове совершил самоубийство Артем Шустов, обвиняемый в убийстве 27-летней Натальи Басовой на детской площадке в Раменском. Об этом агентству «Москва» сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.

Шустова нашли мертвым 30 октября. По информации ФСИН, мужчина не конфликтовал с сокамерниками и сотрудниками изолятора. В ведомстве начали проверку.

Как пишет телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источники, Шустов повесился во время посещения общей бани.

25 июля Шустов приехал на детскую площадку у дома, где жила его бывшая девушка Наталья Басова и тогда гуляла с дочерью. Он подошел к женщине и около 20 раз ударил ножом. Он рассказал, что совершил преступление на почве ревности.