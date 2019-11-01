Суд в Ижевске оштрафовал сотрудницу штаба Навального за несостоявшийся пикет

Индустриальный суд Ижевска оштрафовал на 5 тысяч рублей сотрудницу штаба Навального Анастасию Синельникову за то, что она не провела запланированный пикет и не уведомила об отказе от его проведения. Об этом сообщает «7х7».

Синельникову признали виновной в невыполнении обязанностей по информированию об отказе от акции (ст. 20.2.3 КоАП). Она подавала уведомление о проведении массового пикета в Ижевске 10 августа в поддержку московского митинга на проспекте Сахарова.

Ижевские активисты подали властям три уведомления об акции, так как ранее некоторые публичные мероприятия мэрия не согласовывала. По двум заявкам активисты ответа не получили, по третьей акцию согласовали, и массовый пикет состоялся.

Суд решил, что Синельникова должна была провести другую акцию или письменно уведомить властей об отказе от нее, несмотря на то что ответа она не получила. Он пришел активистке только 11 августа.

«Я не знаю, как буду выплачивать штраф. У меня очень скромная зарплата. Я одна воспитываю ребенка с серьезным неврологическим заболеванием. Ежемесячно на лекарства уходит много денег», — сказала она, добавив, что у нее заблокировали счета по делу Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального.

Напомним, «дело ФБК» об отмывании денег возбудили в августе. Сначала речь шла о миллиарде рублей, позже сумму снизили до 75 млн. По версии следствия, в организацию поступила «крупная сумма денег» в рублях и в иностранный валюте.

По словам соратника Навального Леонида Волкова, это были пожертвования фонду и президентской кампании политика. Счета ФБК, сотрудников организации, некоторых сторонников Навального и активистов в рамках этого дела были заблокированы. В сентябре и октябре в нескольких десятках регионов по делу проходили обыски.