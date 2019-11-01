Власти Омска перед приездом Путина замаскировали баннерами недостроенные и аварийные дома

Власти Омска завесили баннерами с нарисованными окнами и балконами аварийные и недостроенные здания перед приездом президента России Владимира Путина. Об этом сообщает местное издание «НГС55».

Омские дома отремонтировали за 1 млрд рублей, а потом завесили баннерами к приезду Путинаhttps://t.co/WpQUOTWphj pic.twitter.com/NzuVRM1GHc — Тайга.инфо (@taygainfo) November 1, 2019

По указу чиновников было спрятано здание отеля Hilton, строительство которого уже не могут закончить вот уже 12 лет. Такой же баннер коммунальные службы повесили и на фасаде музыкального училища имени Шебалина, которое давно нуждается в ремонте.

Фото из сообщества «Вконтакте» «Омск Live»

Кроме того, по информации издания «Сибирь.Реалии» накануне приезда президента местная полиция начала вызывать на «беседы» омских гражданских активистов.

Сотрудники МВД спрашивали родственников основателя омского отделения «Левого фронта» Евгения Рукгаберга, как он собирается «встречать президента» и намекнули, что у активиста могут быть проблемы, «если что-то пойдет не так». Полицейские также провели подобные беседы и с некоторыми сторонниками политика Алексея Навального.

Главу государства ожидают в городе через неделю. Вместе с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым Путин примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества. В день визита президента местные коммунисты собираются провести шествие и митинг у памятника Ленину, однако на центральные улицы их не пустят.

Два года назад во время Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходившего в Челябинске, местные активисты предложили устроить флешмоб в респираторах и противогазах, чтобы привлечь внимание президента к экологической ситуации в регионе. Главе Челябинска пришлось выпустить специальное распоряжение, запрещающее появление на улице в масках и противогазах.