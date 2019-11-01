Минтранс разработал правила движения для электросамокатов, скейтбордов и моноколес

Минтранс подготовил поправки в Правила дорожного движения (ПДД), вводящие термин «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

К СИМ планируют отнести моноколеса, электросамокаты, скейтборды и сегвеи, а также другие «устройства, предназначенные для передвижения человека посредством использования электродвигателя (электродвигателей) и (или) мускульной энергии человека», кроме велосипедов и инвалидных колясок.

Документом предлагается запретить передвигаться на СИМ и велосипедах в пешеходных зонах всем, кроме детей младше семи лет, и установить максимальную скорость движения не более 20 км/ч в жилых и велосипедных зонах, а также во дворах. Люди старше 14 лет смогут ездить на СИМ по велосипедным полосам, велосипедным и велопешеходным дорожкам. При их отсутствии им разрешат передвигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, а если и их нет — по обочине и по правому краю проезжей части, если на дороге есть ограничение скорости 60 км/ч.

Помимо этого, планируется ввести новые дорожные знаки: «Движение лиц на средствах индивидуальной мобильности запрещено», «Лица на средствах индивидуальной мобильности», «Кроме лиц на средствах индивидуальной мобильности».

Ранее МВД предлагало обязать людей, передвигающихся на СИМ, ездить по велодорожкам, а в случае их отсутствия — по тротуарам, но не быстрее 20 км/ч. Планировалось, что им также разрешат передвигаться по проезжей части, но только в правом ряду, как и велосипедистам.

Российские власти впервые предложили включить личный электротранспорт в ПДД в 2017 году. ГИБДД с этого же года ведет статистику аварий на нем, согласно данным инспекции, за это время в России произошло 140 ДТП с участием электротранспорта. О проекте постановления Минтранса о регулировании использования такого транспорта стало известно в августе этого года.