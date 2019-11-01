ФОМ: больше половины россиян выступают за возвращение смертной казни

Большинство россиян (69%) считают допустимым приговаривать преступников к смертной казни. Больше половины (52%) выступают за возвращение смертной казни в России, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение».

Среди преступлений, за которые респонденты приговаривали бы к смертной казни, сексуальное преступление против несовершеннолетних (68%), убийство (57%), терроризм (53%), изнасилование (52%), а также распространение наркотиков, госизмена и взяточничество.

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Среди тех, кто считает недопустимыми такие приговоры, в основном респонденты в возрасте от 18 до 30 лет. Большинство выступающих против возвращения смертной также относится к этой возрастной группе. При этом из опрошенных старше 60 лет только 3% высказались категорически против применения такой практики. Около половины (45%) россиян заявили, что считают введение в 1996 году моратория на смертную казнь верным решением.

За возвращение смертной казни после убийства в Саратове девятилетней девочки выступили некоторые депутаты Госдумы. После трагедии в официальном аккаунте Госдумы во «ВКонтакте» появился опрос о необходимости отмены моратория для педофилов и убийц детей, а «Справедливая Россия» анонсировала соответствующий законопроект.