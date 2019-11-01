Семерых солдат в Забайкалье госпитализировали из-за стресса после убийства срочником сослуживцев. Минобороны это отрицает

Семерых солдат, призванных из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в Забайкалье, госпитализировали с разными болезнями, возникшими из-за стресса после расстрела срочником Рамилем Шамсутдиновым восьмерых сослуживцев в воинской части. Об этом рассказала «Коммерсанту» председатель окружной организации солдатских матерей Ирина Браун.

«Мы предполагаем, что ухудшение состояния здоровья связано со стрессом, который испытали солдаты. Сейчас наш комитет хочет поехать в забайкальскую часть, чтобы навестить и поухаживать за больными. Для этого организован сбор средств», — рассказала она. Всего, по словам Браун, в забайкальской части служит 26 солдат из ХМАО.

В Минобороны Интерфаксу заявили, что информация о госпитализации и заболевании военнослужащих из-за нервного срыва является вымыслом. В ведомстве отметили, что в воинской части, где произошел инцидент, заболеваемость ниже средних показателей.

Шамсутдинов расстрелял сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух, 25 октября. В Минобороны говорили, что у солдата мог случиться нервный срыв на фоне личных переживаний, не имеющих отношения к армии. Однако проходящие в этой же части службу связывали трагедию с дедовщиной по их словам, убитый командир Шамсутдинова неоднократно унижал младших по званию.