Полиция допросила организатора акции «Возвращение имен» в Тюмени
«Новая газета»редакция
Сотрудники УМВД по Тюмени допросили координатора движения «Время» Глеба Шафигуллина, который 30 октября провел несанкционированную администрацией города акцию «Возвращение имен» памяти жертв политических репрессий.
«Вчера вечером мне доставили повестку, сегодня в 9.00 утра я явился в отдел. На словах сотрудники полиции говорят о том, что никакого административного материала нет, но в шапке распечатанного бланка объяснения значится "Объяснение по делу об административном правонарушении". Статью КоАП, по которой они якобы проводят проверку, мне не назвали», — рассказал Шафигуллин «Новой газете».
Шафигуллин рассказал сотрудникам МВД, что 25 октября он пригласил граждан через социальную сеть принять участие в памятной акции, посвященной жертвам политических репрессий периода Большого террора, а также возложить цветы у памятника. Активист дал письменное пояснение о том, что мероприятие возле мемориального знака Тюменского госуниверситета было согласовано с руководством вуза, однако за 2 часа до акции на территории появился строительный забор.
Полицейских, по словам активиста, интересовало, состоит ли он на учете у нарколога и психиатра, и каких политических взглядов придерживается. Каких-либо обвинений Шафигуллину предъявлено не было.
Ранее «Новая газета» рассказывала, что в Тюмени полицейские попытались воспрепятствовать проведению акции памяти жертв Большого террора, ссылаясь на то, что мероприятие не согласовано с администрацией города. Несмотря на это, несколько десятков участников акции все же прочли имена безвинно погибших и зажгли памятные свечи.
Юлия Баталова