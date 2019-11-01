Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству изъятые 6 млрд рублей, запонки, часы и Porsche Cayenne

Обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве полковник ФСБ Кирилл Черкалин согласился отдать в пользу государства свои часы, запонки, автомобиль Porsche Cayenne и более 6 млрд рублей, изъятых у него во время обысков. Об этом сообщает Интерфакс.

Черкалин признал, что нажил имущество незаконным способом. Тем не менее, он отказался признавать передачу в доход государства части других своих активов, в том числе, недвижимости и ювелирных изделий, принадлежавших его бывшим женам и родственникам.

Ранее проверка Генпрокуратуры установила, что стоимость имущества Черкалина значительно превышает его легальный доход. Официально обвиняемый и члены его семьи заработали с 2005 по 2019 год не более 55 млн рублей.

Кирилл Черкалин возглавлял одно из управлений Службы экономической безопасности ФСБ. Его обвиняют в вымогательстве 490 млн рублей у предпринимателя Сергея Гляделкина, а также в получении взяток на сумму 850 тысяч долларов. Кроме того, ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. При обысках у них нашли наличные деньги и драгоценности на сумму в 12 млрд рублей.