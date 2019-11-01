«Никто не говорил, что будет легко»: бизнес-омбудсмен Титов – о приговоре предпринимателю из «лондонского списка»

Бизнес-омбудсмен Борис Титов прокомментировал приговор суда Ростова-на-Дону Андрею Каковкину – предпринимателю, который первым из «лондонского списка» вернулся в Россию в феврале прошлого года. Пост Титов опубликовал в фейсбуке.

«Я в шоке, как и вы. От приговора, вынесенного Андрею Каковкину районным судом Ростова-на-Дону», – говорится в его сообщении.

После возвращения в Россию Каковкин находился на свободе, а силовики соблюли гарантии касаемо того, что предприниматель до приговора не будет арестован. При этом список не дает гарантий относительно приговора суда, отметил Титов.

«Но что теперь, опускать руки? Да, тяжело. Мы не в карты играем, а с суровой правоохранительной системой работаем. Никто не говорил, что будет легко», – заявил он.

Защита предпринимателя обжаловала приговор. «И мы поддерживали и будем дальше поддерживать Андрея – и юридически, и информационно, я готовлю серию писем в прокуратуру. Мы будем активно оспаривать приговор», – подчеркнул Титов.

Каковкина накануне приговорили к трем годам колонии по делу о мошенничестве (ст. 159 УК). Следствие считало, что в августе 2015 года он с бизнес-партнером похитил 10 миллионов рублей, принадлежащих одной из коммерческих компаний. Другой обвиняемый, Андрей Баскаков, в 2017 году получил по этому делу шесть лет колонии.

«Список Титова» был составлен после встречи бизнес-омбудсмена в Лондоне с российскими предпринимателями, покинувшими страну из-за уголовного преследования. В его расширенную версию входят 43 обвиняемых по 36 делам. Из них вернулись только четыре человека — два дела были прекращены.