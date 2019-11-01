В Тюмени сел пассажирский Superjet-100 с отказавшим двигателем

Пассажирский самолет Superjet-100 авиакомпании «Ямал» совершил экстренную посадку в аэропорту Тюмени из-за неполадок в работе двигателя.

SSJ-100 выполнял рейс Тюмень — Санкт-Петербург, на борту находились 80 пассажиров и шестеро членов экипажа. По данным Интерфакса, вскоре после взлета у самолета возникли проблемы: левый двигатель работал с перебоями. Как выяснили в авиакомпании, двигатель отказал из-за того, что в него попала птица.

Пилоты приняли решение экстренно возвращаться в аэропорт и больше получаса кружили над городом, вырабатывая топливо. В итоге экипаж Superjet сумел посадить самолет с одним работающим двигателем.

Вопросы к безопасности российского Sukhoi Superjet-100 возникли после того, как в мае этого года самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся при выполнении экстренной посадки в Шереметьево. В результате трагедии погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Тогда приоритетной версией крушения Росавиация назвала «человеческий фактор», однако после катастрофы вылеты SSJ-100 не раз задерживали или отменяли из-за технических неполадок.