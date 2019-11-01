Новосибирский полицейский пожаловался в Роскомнадзор на «Тайгу.инфо» из-за раскрытия его персональных данных

Полицейский из Новосибирска Талгат Туребеков пожаловался в Роскомнадзор на раскрытие персональных данных изданием «Тайга.Инфо». Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на сообщение издания, его сайт сейчас недоступен.

Речь идет об июньском тексте, в котором рассказывалось об избиении задержанного Сергея Кильдишова двумя полицейскими. По его словам, после задержания Туребеков и его коллега по фамилии Сукиасян пристегнули мужчину наручниками к стулу и начали избивать, это продолжалось в течение примерно получаса. Когда мужчина терял сознание, его приводили в себя нашатырным спиртом.

Издание получило от Роскомнадзора запрос с требованием предоставить информацию об основаниях распространения персональных данных Туребекова. Ведомство также попросило сообщить о том, откуда «Тайга.инфо» узнала фамилию и должность полицейского. Главный редактор издания Василий Волнухин сообщил Znak.com, что редакция направила объяснения в Роскомнадзор.

Помимо этого, после публикации текста «Тайга.инфо» получила на почту редакции письмо, отправленное с адреса некой Юлии Рудт. В нем было требование об удалении персональных данных Туребекова и Сукиасяна, но тогда издание ничего не сделало.