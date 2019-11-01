Почти половина американцев поддерживают импичмент Трампа

Около 49% американцев высказались за импичмент президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в социологическом исследовании, которое провели телекомпания ABC и газета Washington Post.

Против высказались 47% жителей США. Среди демократов процедуру отстранения американского президента от власти поддержало подавляющее большинство – 82%. Cреди республиканцев, напротив, лишь 18% высказались за импичмент, хотя рейтинг Трампа среди однопартийцев достиг исторического минимума.

Американцев, которые поддерживают процедуру импичмента, стало больше за последние четыре месяца. Согласно опросам, проведенным АВС и Washington Post в июле, лишь 37% жителей США считали, что Конгресс должен начать процедуру отстранения Трампа от власти.

Ранее Конгресс США принял решение продолжить процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа из-за информации о его возможном давлении на украинского коллегу Владимира Зеленского. Во время телефонного разговора Трамп просил от президента Украины начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента при Бараке Обаме Джо Байдена.