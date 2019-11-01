Экс-главу «Курортов Северного Кавказа» Ахмеда Билалова освободили из-под стражи в США

Бывшего главу компании «Курорты Северного Кавказа» и бывшего члена Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова отпустили из миграционной службы США. Об этом сообщает «Ведомости».

«Он был освобожден из-под стражи 31 октября после внесения залога. Вопрос о его депортации будет решен федеральным иммиграционным судом», заявили в ведомстве.

О задержании Билалова в США стало известно 23 октября. Власти США уточнили, что задержание связано с нарушением миграционного режима: Билалов не покинул страну после окончания действия визы.

В 2013 году против Ахмеда Билалова и его брата Магомеда возбудили дело о нецелевом использование денег «Курортов Северного Кавказа». После этого оба покинули Россию и жили в Лондоне. В 2016 году СМИ рассказали о прекращении дела из-за отсутствия состава преступления, в МВД это отрицали.

Компания Билалова отвечала за постройку комплекса для прыжков с трамплина для Олимпиады в Сочи в 2014 году. Незадолго до возбуждения дела президент Владимир Путин раскритиковал темпы этого строительства. После этого Билалов был уволен с поста вице-президента Олимпийского комитета России и руководителя «Курортов Северного Кавказа».