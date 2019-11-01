Силовики разогнали участников народного схода против строительства водовода в дагестанском селе

В дагестанском селе Меусиша сотрудники полиции и ОМОНа отогнали местных жителей от места строительства водовода, против которого они выступают. Об этом сообщает «РИА Дерберт».

Всего на месте планируемого строительства собрались около 300 человек. Вскоре туда приехали несколько «Уралов» с силовиками, которые начали разгонять собравшихся, используя резиновые дубинки.

Издание отмечает, что сельчане около месяца конфликтуют с администрацией района из-за проекта строительства водовода до райцентра села Уркарах за счет водного источника Меусиша. Местные жители предлагают властям проводить водоотвод из других источников из-за того, что строительство ограничит им доступ к 150 га леса, пастбищам и сенокосным полям. В ответ чиновники утверждают, что водопровод никому не помешает, так как будет пролегать на глубине 1,5 метра.

«Черновик» пишет, что 29 октября между протестующими и полицией произошли столкновения, после чего нескольким женщинам понадобилась помощь медиков. На следующий день в село прибыл ОМОН.