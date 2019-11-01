В Москве в третий раз прошла серия одиночных пикетов у станций метро в поддержку политзаключенных

В Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку политзаключенных у 50 станций метро.

В Выхино отлично. Много людей подходят, интересуются. Люди в пикетах меняют друг друга pic.twitter.com/xabJXouiP4 — Николай Ляскин (@nlyaskin) November 1, 2019

В акции, цель которой рассказать жителям спальных районов о «московском деле» и других политических делах, участвовали бывший глава штаба политика Алексея Навального Николай Ляскин, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов, журналист и муниципальный депутат Илья Азар и другие.

Чем заняться в пятницу вечером? Правильно, поехать в Митино и постоять на морозе с плакатом! 💫



Многие смотрят на плакат, подходят, спрашивают, никакой агрессии пока не было. #стоп212 pic.twitter.com/cAgVmlWbFK — крошка цейтнот (@Inga_Kudracheva) November 1, 2019

По данным «ОВД-Инфо», сотрудники полиции мешали проведению акции. Так, возле станции метро «Речной вокзал» к активистам подошел мужчина и сказал, что будет срывать акцию, затем к пикетчикам подъехали сотрудники полиции и задержали девушку.

«В течении 15–20 минут полицейские не отпускали девушку, при этом она предъявила паспорт и другие документы. На вопросы, задержана она или нет они отвечали, что нет, хотя физические держали ее. Когда она пошла в торговый центр, они побежали за ней и здесь тоже ее держали», — рассказала другая участница акции, уточнив, что девушку все-таки отпустили.

Две недели назад Ассоциация независимых муниципальных депутатов Москвы (АНД) объявила о проведении регулярных пикетов в поддержку фигурантов «московского дела» и других политических заключенных. 18 октября акция прошла у 17 наиболее загруженных станций московского метро за пределами кольцевой линии, а через неделю — уже у 50 станций, а также в Петербурге и Екатеринбурге.

В прошлую пятницу среди участников одиночных пикетов были телеведущий Петр Кулешов, журналист Филипп Дзядко, политики Николай Рыбаков, Александр Соловьев, Николай Ляскин, Илья Яшин, бывший фигурант «московского дела» Алексей Миняйло и независимые муниципальные депутаты Москвы.

Напомним, что московские суды арестовали Андрея Баршая, Егора Лесных, Владимира Емельянова, Максима Мартинцова, Павла Новикова, Самариддина Раджабова, Никиту Чирцова и Эдуарда Малышевского по обвинению в применении насилия к силовикам (ст. 318 УК) во время акции за честные выборы этим летом.

Студента НИУ ВШЭ Егора Жукова отправили под домашний арест по подозрению в призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК), Александра Мыльникова — за применение насилия к представителю власти, а Сергея Фомина — по статье о «массовых беспорядках» (ч. 2 ст. 212 УК). Актеру Павлу Устинову после апелляции вместо 3,5 лет колонии назначили год условно.

Реальные сроки за применение насилия к представителю власти (ст. 318 УК) получили Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев и Данил Беглец. Активиста Константина Котова приговорили к четырем годам колонии по ст. 212.1 УК (неоднократное нарушение правил проведения митингов), а блогера Владислава Синицу — к пяти за твит с угрозами детям силовиков (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Нескольких фигурантов дела отпустили из-под ареста, сняв с них обвинения.