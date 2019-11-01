Минкульт попросил кинопрокатчиков увеличить в День народного единства число сеансов российских фильмов

Министерство культуры направило кинопрокатчикам письмо с просьбой увеличить в День народного единства число сеансов российских фильмов. Об этом сообщает РБК.

В Минкульте отметили, что существует рассылка подобных писем происходит накануне важных государственных праздников, например Дня Победы или Дня народного единства.

«Эта дата [4 ноября] знаменательна для нашей страны своей уникальной духовной составляющей, объединяющей сегодня миллионы граждан с разными вероисповеданиями и традициями. В рамках праздничных мероприятий особое внимание со стороны федеральных ведомств будет уделено истории страны, ее культурному и национальному многообразию», – цитирует «Бюллетень кинопрокатчика» текст письма, которое получил дистрибьютор Universal Pictures International (UPI).

Подобная просьба поступила также в адрес кинокомпании «Централ Партнершип», сообщил РБК гендиректор кинокомпании Вадим Верещагин. Он уточнил, что письмо носит рекомендательный характер.

При этом, пишет «Бюллетень кинопрокатчика», в UPI не возражают, если киносети поставят больше сеансов российского кино в противовес условиям росписи по зарубежным проектам.

День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября в память об освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году.