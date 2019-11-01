Премьер-министр Болгарии: обвиненный в шпионаже российский дипломат пытался завербовать директора спецслужбы

Премьер-министр Болгарии Борисов заявил, что российский дипломат, которого обвинили в шпионаже, пытался завербовать директора спецслужбы, имеющего допуск к секретной информации. Об этом Борисов заявил в интервью телеканалу БТВ.

По его словам, директор спецслужбы «оказался верен своей Родине, сразу же пришел и все рассказал». Борисов отметил, что Болгария не стала выдворять российских дипломатов, когда это делали другие страны после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Путин меня знает хорошо, знает, что на меня нельзя давить и что мы не высылали российских дипломатов, когда все их выгоняли. Но когда дипломат высокого ранга пытается вербовать наших руководителей, мы мгновенно реагируем. Если мы отправим шпиона, который будет вербовать руководителей спецслужб президента Путина, то там высылка будет самым слабым наказанием», — сказал Борисов.

О том, что в отношении российского дипломата было открыто дело о шпионаже, стало известно 28 октября. По данным болгарских правоохранительных органов, первый секретарь посольства России в Болгарии с сентября 2018 года «проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии и с руководящим составом госорганизаций, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО». Целью встреч было получение (в том числе за деньги) информации, представляющей государственную тайну. Имя персоны, о которой идет речь, не раскрывается, но отмечалось, что этот человек уже покинул территорию Болгария.

Напомним, что в начале сентября обвинение в шпионаже было предъявлено болгарскому председателю Национального движения «Русофилы» Николаю Малинову. После этого власти Болгарии на десять лет закрыли въезд в страну его российским деловым партнерам: директору Российского института стратегических исследований Леониду Решетникову, который является также заместителем председателя общества «Двуглавый орел», и российскому предпринимателю, главе холдинга «Царьград» Константину Малофееву.