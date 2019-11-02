Россия за год отправила в Венесуэлу 315 млн долларов и евро наличными
Венесуэла получила от Москвы денежные средства на сумму 315 млн долларов наличных денег. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию ImportGenius, которая изучила таможенные данные.
Чтобы перевезти доллары и евро на сумму более 300 млн долларов, потребовалось шесть самолетов. Денежные средства поступали в страну в период с мая 2018 года по апрель 2019 года.
По данным Bloomberg, деньги отправляли Газпромбанк и российско-венесуэльский Еврофинанс Моснарбанк, который находится под санкциями Минфина США. В Каракасе их получал венесульский банк Bandes, который также включен в санкционный список.
Bloomberg отмечает, что наличные доллары и евро помогают Венесуэле, не имеющей доступ к международной финансовой системе, обходить ограничения в международной торговле. Страна, возможно, могла получать эти средства за продажу нефти или размещенного в иностранных банках «золотого запаса» страны.
Россия регулярно оказывает помощь Венесуэле. Так, недавно в Каракас прилетела группа российских специалистов для ремонта военной техники. Ситуация в стране обострилась в январе, когда венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо на фоне массовых протестов провозгласил себя временно исполняющим обязанности главы республики, которого поддержали США, Франция, Великобритания и Израиль. Россия считает легитимным президентом Николаса Мадуро. Страна находится под санкциями США.
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