Погибшие, найденные в грузовике в Великобритании, оказались вьетнамцами

Найденные мертвыми в грузовике в Великобритании 39 человек оказались гражданами Вьетнама. Об этом сообщает Sky News.

«В настоящее время мы считаем, что жертвы являются гражданами Вьетнама, мы на связи с вьетнамским правительством» — говорится в заявлении полиции графства Эссекс.

Полицейским удалось связаться с семьями погибших. Ранее родственники некоторых граждан Вьетнама сообщали, что их близкие отправились в Великобританию через Китай. Они перестали выходить на связь как раз в то время, когда произошла трагедия.

23 октября в британском графстве Эссекс полицейские нашли грузовик с 39 трупами. Сначала погибших считали гражданами Китая. По делу задержаны пять человек, включая водителя машины.