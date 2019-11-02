Ректор МГУ впервые высказался о деле Азата Мифтахова

Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий впервые высказался по поводу дела аспиранта мехмата Азата Мифтахова, которого обвиняют в хулиганстве за разбитое окно в офисе «Единой России». Об этом сообщает Интерфакс.

«Я несколько раз интересовался прохождением этого дела. Азату Мифтахову и его семье сейчас тяжело, но я уверен, что правоохранительные органы в ближайшее время объективно разберутся во всех обстоятельствах и суд вынесет справедливое решение», — рассказал Садовничий.

Ректор МГУ пояснил, что не знаком с материалами дела, поэтому не готов судить о том, виновен Мифтахов или нет. Он отметил, что ему известно о следственных действиях по делу и о резонансе, который оно вызвало в студенческой среде.

Аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова и еще четырех фигурантов дела обвиняют в хулиганстве из-за разбитого окна офиса партии «Единая Россия» в московском районе Ховрино. Изначально его подозревали в изготовлении самодельной бомбы. Мифтахов сообщал о пытках СИЗО. Сейчас ему грозит до семи лет лишения свободы. Правозащитный центр «Мемориал» признал Азата Мифтахова политическим заключенным.