Грета Тунберг попросила помочь ей попасть на конференцию по климату

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, не признающая самолеты, попросила помочь найти транспорт, чтобы пересечь Атлантику и доехать до Мадрида, где будет проходить 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25). Об этом она написала в своем твиттере.

Изначально конференция должна была проходить в Чили, однако из-за протестов в стране ее перенесли в Мадрид, поэтому Грета оказалась по другую сторону Атлантики. Сейчас активистка находится в США.

«Поскольку COP-25 официально перенесли из Сантьяго в Мадрид, мне нужна помощь. Оказалось, что я проехала полмира не в том направлении. Теперь мне нужна помощь, чтобы найти способ пересечь Атлантику в ноябре… Я буду так признательна, если кто-то сможет мне помочь найти транспорт» —написала она.

Полететь на самолете Тунберг не может, так как она не пользуется ими принципиально. Она считает, что этот вид транспорта больше остальных вредит окружающей среде.

На просьбу активистки откликнулась министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера. В ответ на твит Греты она написала, что очень ждет Грету на конференции и пообещала помочь ей добраться.

16-летняя Грета стала известна после своего эмоционального выступления в ООН в сентябре. Она обвиняла глав государств, что те ничего не делают для борьбы с экологическими проблемами.

Год назад после крупных лесных пожаров Тунберг в знак протеста отказалась ходить в школу по пятницам. В это время она сидела перед зданием шведского парламента с плакатом, требуя снизить уровень выброса парниковых газов в стране. Ее «школьная забастовка за климат» превратилась в общественное движение школьников и студентов по всей планете.