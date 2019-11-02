Суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада, где был убит шестилетний ребенок

Городской суд Нарьян-Мара заключил под стражу охранника детского сада, в котором был убит шестилетний мальчик. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на региональное следственное управление СК РФ.

«Сегодня суд арестовал охранника [детского сада] на два месяца», - сообщили в управлении.

Следствие считает, что дежуривший работник службы охраны беспрепятственно впустил убийцу на территорию детского учреждения. Охранника подозревают в том, что он оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности, что повлекло смерть ребенка (ч. 2 ст. 238 УК РФ).

31 октября в городе Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа вооруженный мужчина проник на территорию детского сада и убил шестилетнего мальчика во время «тихого часа». Полиция задержала подозреваемого, которым оказался 36-летний Денис Позднеев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Как отмечает Baza, задержанный заявил, что убить ребенка ему приказали «голоса в голове» в обмен на «вечную жизнь».