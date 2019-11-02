В Москве из-за детского интервью с геем на YouTube возбудили дело о сексуальном насилии

Следственный комитет по Москве из-за интервью детей с геем на YouTube-канале Real Talk возбудил дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних до 14 лет (п. «б» ч.4 ст.132 УК). Об этом сообщила «Новой газете» координатор «Правозащиты Открытки» Валентина Дехтяренко.

«Мне об этом сообщил человек, который имеет отношение к каналу. […] Родителей детей-актеров, которые принимали участие в съемках, вызывали в отделение полиции и брали с них объяснения. Мы думали, что это происходит в рамках проверки, но, видимо, часть из этих объяснений могла лечь в основу уголовного дела», —рассказала она.

Дело возбуждено в отношении неустановленной группы лиц. В постановлении о возбуждении дела говорится, что интервью было направлено на «вызывание сексуального возбуждения у потерпевших». По словам правозащитницы, ни дети-актеры, снимавшиеся в интервью, ни их родители никаких претензий к создателям канала не имели.

По данным «Правозащиты Открытки», всех участников съемок, включая родителей детей, уже вызывали в полицию. Сотрудники МВД угрожали некоторым родителям лишением родительских прав, а их дома посетили представители органов опеки.

Обновление 16:42 Согласно пресс-релизу ведомства, сейчас следователи устанавливают круг потерпевших и обстоятельства съемок. Там не уточняется, идет ли в деле речь только об одном ролике: «[на видео] малолетние и несовершеннолетние дети беседуют со взрослыми людьми на различные сексуальные темы».

В интервью с молодым человеком Максимом несколько детей школьного возраста по очереди расспрашивали молодого человека о его жизни, о том, в каком возрасте он понял, что ему нравятся люди его пола и как он справляется с негативом в свой адрес. Впоследствии ролик был заблокирован Роскомнадзором, а канал удален создателями.

В конце октября на авторов канала составили протокол о пропаганде «нетрадиционных отношений». При этом еще в сентябре вице-спикер Госдумы Петр Толстой требовал от Роскомнадзора проверить и заблокировать канал: помимо интервью с геем, его недовольство также вызвали разговоры с порно-актрисой и девушкой-карликом.

Читайте также Дистанция несострадания. Гомофобное насилие не является проблемой для российского государства

Закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних был принят в 2013 году. За его нарушение предусмотрена административная ответственность. Европейский суд по правам человека признавал его дискриминационным.