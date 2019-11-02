На Урале директора колледжа будут судить за отдых в Турции и Эмиратах за счет учебного заведения

В Челябинской области директор Озерского технического колледжа Елена Валеева пойдет под суд за злоупотребление полномочиями и нецелевое расходование бюджетных средств, сообщили в региональной прокуратуре.

Валееву обвиняют в том, что в 2017 году под предлогом участия в проектно-аналитическом семинаре она заключила договор с турфирмой на оплату трансфера в Турцию на 266,4 тысячи рублей. И выплатила эти деньги из бюджета колледжа. «В результате обвиняемая и семь сотрудников колледжа отдыхали за границей, где никаких учебных мероприятий не проводилось», — утверждают в надзорном ведомстве.

Другая поездка за счет бюджета состоялась уже в октябре, в Абу-Даби. За 110 тысяч рублей директор сопровождала студентов на конкурс WorldSkills. При этом конкурс на момент поездки уже закончился. Также Елену Валееву обвиняют в неправомерном расходовании бюджетных средств: оплате коммунальных услуг работников, аренде имущества за счет предоставленной госсубсидии и выведении средств.

Вменяемые Валеевой эпизоды отдыха за границей за бюджетный счет приходятся на 2017 год. Родители студентов Озерского технического колледжа рассказали «Новой газете», что в том же году в колледже появилась специальность «Системный администратор». «Но за все это время дети ни разу не садились за компьютеры, так как их нет, есть только старые моноблоки Apple, – рассказал «Новой» один из родителей. — Дети учились, записывая информацию в тетради». Они также намерены обращаться в правоохранительные органы.

Елена Валеева на просьбу корреспондента «Новой газеты» прокомментировать уголовное дело и претензии родителей ответила отказом

Сергей Шумаков – «Новая на Урале»