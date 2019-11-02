В Калининграде из-за постов в соцсетях завели новое дело на активиста, осужденного за флаг Германии на здании ФСБ

В Калининграде управление МВД возбудило дело о надругательстве над госсимволами из-за постов в соцсетях годичной давности активиста Михаила Фельдмана. Об этом сообщило движение «Комитет общественной самозащиты» со ссылкой на адвоката Марию Бонцлер.

Накануне утром около 06:00 к Фельдману пришли с обысками, у него изъяли два ноутбука, один из которых принадлежал его девушке, уточнила Бонцлер в разговоре с «ОВД-Инфо». Дело возбудили из-за публикации фотографии российского флага с подписью «вытирайте ноги», а также шутки про герб — ее содержание адвокат не привела.

Статья предполагает до года лишения свободы, однако адвокат допустила, что в этом случае речь может идти о рецидиве: в 2015 году Фельдмана приговорили к году двум месяцам колонии за вывешивание флага Германии на здании местного ФСБ в знак протеста против аннексии Крыма (ч. 2 ст. 213 УК — «хулиганство по мотивам ненависти»). В связи с отбытием наказания в СИЗО его с другими обвиняемыми отпустили в зале суда.