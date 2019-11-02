В Дагестане силовики разогнали жителей села, выступавших против строительства водоотвода

У дагестанского села Меусиша полицейские и бойцы ОМОНа Росгвардии накануне разогнали сход местных жителей против строительства водоотвода. Об этом сообщили «РИА Дербент» и «Черновик».

Проект водопровода за 120 млн рублей до села Уркарах из Сергокалинского района, который должен будет проходить недалеко от Меусиша, разработали еще в 2011 году, однако финансирование началось лишь в сентябре 2019-го.

Жители Меусиша посчитали, что он ограничит им доступ к пастбищам и сенокосным полям, и потребовали через суд признать строительство незаконным: водопровод из источников у Уркараха обошелся бы дешевле, уверены они.

Столкновения меусишенцев с полицией начались 29 октября, несколько женщин получили травмы, а на следующий день в село прибыл ОМОН. Жители ожидали, что 1 ноября район посетят правительственная комиссия и представители муфтията, и утром пришли к месту работ для дежурства — всего около 250-300 человек без какого-либо оружия.

По их словам, при разгоне силовики применяли резиновые дубинки, а одного мужчину, предположительно, потерявшего сознание, госпитализировали. «На ролике [с пострадавшим] видно, что находящиеся рядом полицейские своим улыбчивым видом демонстрируют, что это может быть инсценировка», — отмечало «РИА Дербент». Дагестанское МВД в инстаграме опубликовало видео с ним, где мужчина говорит, что не имеет претензий к силовикам. Пресс-служба сопроводила видео словами «Ди Каприо должен отдать Оскар тому, кто заслужил его больше».

«Именно сейчас мы столкнулись с очередной тщательно срежиссированнной провокацией, которая сеет смуту. Беснующиеся провокаторы, порог низости которых очень низок, всегда были в наших рядах. Есть и будут. Поэтому убедительно прошу не слушать и не поддаваться провокации», — заявил на встрече с сельчанами председатель Совета старейшин при главе республики Абдулла Магомедов.