РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви, признавшей новую церковь на Украине

Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви — государственной церковью Греции, объединяющей более 10 тысяч приходов. Теперь патриарх Кирилл не будет поминать на богослужениях ее архиепископа, как он уже не упоминает Константинопольского патриарха.

«Мы прекращаем евхаристическое общение с Афинским архиепископом <..> Я думаю, что уже в ближайшее воскресенье [3 ноября], когда патриарх будет служить, этого поминовения не будет, — заявил в эфире «России-24» глава отдела внешних связей РПЦ митрополит Иларион.

В середине октября в Афинах архиерейский собор Элладской архиепископии принял решение о признании независимости новой Православной церкви Украины (ПЦУ) от Московского патриархата, а 29 октября стало известно, что архиепископ Афинский сообщил об этом в мирной грамоте ее главе Епифанию (Думенко).

По словам митрополита Илариона, паломнические службы РПЦ также больше не будут рекомендовать паломникам посещать епархии тех архиереев Элладской церкви, кто поддержал решение («против» проголосовали только 8 митрополитов из 130 архиереев). «Мы по-прежнему будем сохранять общение с теми архиереями, которые не признают украинский раскол, а такие в Элладской церкви есть», — добавил он.

О признании ПЦУ Элладская церковь объявила спустя год после того, как Константинопольский патриархат лишил юридической силы указ о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонический украинских церквей — в начале января этого года они создали объединенную церковь, получившую автокефалию. В украинской церкви Московского патриархата остались 12 тысяч приходов, в новую неканоническую поместную церковь перешли 7 тысяч общин.