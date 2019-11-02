Участника второго тура губернаторских выборов в Приморье Андрея Ищенко исключили из КПРФ за посты в телеграме

В Приморье краевой комитет КПРФ за критику однопартийцев исключил Андрея Ищенко, участвовавшего прошлой осенью во втором туре выборов губернатора края — их результаты отменили из-за фальсификаций. Об этом сообщила пресс-служба отделения партии.

Поводом для этого стали каналы Ищенко в телеграме («Красный император») и на YouTube, где тот в октябре «совершал необоснованные и антипартийные выпады в адрес руководства крайкома партии и других коммунистов» — в том числе сенатора Людмилы Талабаевой, главы фракции в краевом заксобрании Анатолия Долгачева и депутата Игоря Чемериса, депутата Гордумы Владивостока Розы Чемерис и ее супруга.

Как рассказал депутат Артем Самсонов, его собирались убрать только из комитета партии, однако перед заседанием Ищенко опубликовал фрагмент фильма «Пираты Карибского моря», где у голов повешенных на виселице были подписаны фамилии местных коммунистов. «Когда члены крайкома, не знакомые прежде с его "художествами", ознакомились с записью, с другими материалами, было единогласно решено исключить его из партии», — отметил он в разговоре с ТАСС.

Проходившие в два тура 9 и 16 сентября прошлого года выборы были отменены ЦИК из-за нарушения избирательного процесса. В первом туре он набрал около 25% голосов, а во втором — 48%. При подсчете голосов он долгое время лидировал, однако после обработки 99% действующих губернатор Андрей Тарасенко резко вырвался вперед. До повторных выборов Ищенко не допустили из-за нехватки подписей от мундепов — победил назначенный президентом врио Олег Кожемяко.