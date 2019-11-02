На западе Москвы застрелили главу ингушского Центра «Э» Ибрагима Эльджаркиева

В московском районе Тропарево-Никулино неизвестный застрелил мужчину, сообщили в МВД. По данным источников ТАСС и РБК, а также телеграм-каналов Lifeshot и «112», убитым оказался начальник Центра по борьбе с экстремизмом по республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев. Впоследствии информацию подтвердили в Следственном комитете.

По данным пресс-службы МВД, в результате перестрелки на улице академика Анохина его спутник был ранен. BAZA утверждает, что это был его 30-летний брат нейрохирург Абдул Ахмед Эльджаркиев — он также был убит. На записи с камер мужчина в красной куртке и черной шапке резко выскочил и сделал около восьми выстрелов в обоих — включая контрольные в голову.

На месте нашли гильзы от патронов калибра 9мм — стреляли, предположительно, из пистолета Макарова, отмечает Интерфакс. По их данным, убийца убежал и скрылся на BMW, по другим сообщениям — на Volkswagen Polo. В городе ввели планы «Перехват» и «Вулкан».

Источник ТАСС в правоохранительных органах назвал убийство заказным: нападавшему был известен маршрут Эльджаркиева, который «приехал в Москву по своим делам в свободное от службы время» (на несколько дней для учебы в РАНХИГС, добавляет BAZA). Телеграм-канал Mash утверждает, что он «приехал в командировку <..> сопровождал одного из ключевых свидетелей по уголовному делу».

Видео с камер: киллер расстреливает двоих мужчин в Москве. Перед тем, как убежать, убийца добивает их контрольными в голову. pic.twitter.com/bb83JOg9OA — baza (@bazabazon) November 2, 2019

В январе Эльджаркиев уже пережил покушение, отмечает ТАСС. По пути из Чечни в Ингушетию на федеральной трассе его обстреляли из автоматов неизвестные, трое его подчиненных тогда были ранены, один из них погиб. Эльджаркиев возглавил антиэкстремистский отдел МВД по Ингушетии после ареста его предыдущего главы Тимура Хамхоева по делу о пытках задержанных. Прошлым летом его приговорили к 7 годам колонии, впоследствии приговор незначительно сократили.