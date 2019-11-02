«Роскосмос» отказался от использования новых ракет «Ангара» для запуска спутников «Гонец»

«Роскосмос» в 2021 году запустит шесть космических аппаратов «Гонец» на ракете-носителе «Союз-2», а не с помощью «Ангары-1.2» легкого класса, говорится в сообщении госкорпорации. В конце октября она расторгла контракт на их производство с Центром имени Хруничева (за «Ангару» отвечает их омский ПО «Полет»).

Согласно контракту, ракета должна была быть готова к 31 октября 2021 года, однако серийное производство всех ракет семейства «Ангара» теперь запустят в 2023 году, отмечает «Роскосмос». Ранее «Полет» неоднократно переносил сроки: в случае с «Ангарой-1.2» отставание от графика составляло год, из-за невыполнения планов сотрудников лишали премий.

В связи с этим глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 5 ноября посетит космодром Восточный, где в рамках второй очереди строится стартовый стол под ракеты «Ангара», а затем отправится в Омск для инспекции хода работ. «Ангара», семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов, должно прийти на смену ракетам «Рокот» и «Протон». В правительстве жаловались, что они не сооветствуют требованиям военных.

Ожидалось, что первый запуск трех связных аппаратов системы «Гонец» при помощи «Союза» проведут в конце 2019 года, однако его перенесли на 2020 год. Ранее еще один пуск этих спутников, с помощью последней ракеты-носителя «Рокот» с украинскими компонентами, перенесли с ноября на конец декабря. «Гонец» станет первой российской собственной спутниковой системой телефонной связи — даже Минобороны в настоящий момент пользуется услугами американского оператора Iridium (боевые задачи выполняются с отечественной сетью «Родник»).