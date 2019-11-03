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Российские фигуристки Косторная и Загитова выиграли золото и серебро на этапе Гран-при

Спорт

 

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла этап Гран-при во Франции, олимпийская чемпионка Алина Загитова — вторая. 

По итогам двух программ 16-летняя Косторная получила 236 баллов, а 17-летняя Загитова — 216,06 балла. Третьей стала американка Мэрайа Белл (212,89 балла).

Еще одна россиянка, выступавшая на турнире, заняла 11-е место (144,89 балла).

Ранее российский фигурист Александр Самарин занял второе место на этапе Гран-при. Спортсмен набрал 265,10 балла по сумме двух программ, уступив только американцу Натану Чену (297,16 балла). 

Теги:
nt, фигурное катание

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