Российские фигуристки Косторная и Загитова выиграли золото и серебро на этапе Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная выиграла этап Гран-при во Франции, олимпийская чемпионка Алина Загитова — вторая.

Right to the music! Alena Kostornaia wins the Ladies event at Grenoble 🏆



🔗 https://t.co/7mUIxF3wS5#GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/U61VVo39F8 — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) November 2, 2019

По итогам двух программ 16-летняя Косторная получила 236 баллов, а 17-летняя Загитова — 216,06 балла. Третьей стала американка Мэрайа Белл (212,89 балла).

Еще одна россиянка, выступавшая на турнире, заняла 11-е место (144,89 балла).

Ранее российский фигурист Александр Самарин занял второе место на этапе Гран-при. Спортсмен набрал 265,10 балла по сумме двух программ, уступив только американцу Натану Чену (297,16 балла).