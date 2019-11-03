СМИ: следователи проверяют девять человек на причастность к убийству главы ингушского Центра «Э»

Следователи проверяет девять человек на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщают источники ТАСС и Интерфакса.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что по версии оперативников, преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного.

«Преступники похоже готовились несколько недель: изготовили клоны автомобильных номеров, изучили маршруты передвижения жертв за пределами республики и были осведомлены о планах Эльджаркиева остановиться в Москве дома у брата», — сказал источник Интерфакса.

По его словам, рассматривается несколько версий убийства: служебная деятельность Эльджаркиева, связанная с ней месть со стороны экстремистских групп в Ингушетии, а также личные мотивы.

ТАСС уточняет, что в розыск были объявлены три человека, которые, возможно, смогли уехать из Москвы. Интерфакс пишет, что оперативники проверяют владельцев трех мобильных номеров, которые могли использоваться при подготовке и совершении убийства.

Накануне в московском районе Тропарево-Никулино неизвестный застрелил Ибрагима Эльджаркиева и его 30-летнего брата нейрохирурга Абдула Ахмеда Эльджаркиева. По данным источника ТАСС, стрелявший произвел контрольные выстрелы в головы своих жертв — всего он выстрелил в них не менее 10 раз.

Видео с камер: киллер расстреливает двоих мужчин в Москве. Перед тем, как убежать, убийца добивает их контрольными в голову. pic.twitter.com/bb83JOg9OA — baza (@bazabazon) November 2, 2019

Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц (по ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном приобретении оружия (ч. 2 ст. 222 УК). Глава СК России Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.