Архангельские полицейские остановили машину экоактивисток. Они искали запрещенную литературу из-за анонимного сообщения
Татьяна Брицкаясобкор в Заполярье
На выезде из Котласа Архангельской области полиция задержала машину, в которой находились активистки движения в защиту Шиеса Анна Степанова, Анна Шекалова и Светлана Бабенко.
У женщин проверили документы, машину досмотрели. Как сообщили «Новой» источники в регионе, поводом для задержания стал якобы поступившее в полицию анонимное сообщение о том, что в машине находится запрещенная литература.
Ничего незаконного в автомобиле полицейские не нашли, сейчас активисток отпустили.
Напомним, на станции Шиес в Архангельской области ведется строительство полигона для захоронения мусора из Москвы. Протесты жителей региона продолжаются более года.