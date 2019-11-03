В Краснодаре прекратили уголовное дело против участковых, задержавших сотрудника СК по делу о наркотиках

В Краснодаре ​Следственный комитет прекратил уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) против трех участковых, задержавших сотрудника краевого следственного управления по подозрению в приобретении наркотиков. Об этом «Медиазона» узнала от адвоката участковых Михаила Мушаилова.

По его словам, постановление о возбуждении дела против бывших участковых Евгения Мишнева, Алексея Синицына и Ахмеда Хагура отменила прокуратура, а на задержанного ими следователя завели дело о хранении наркотиков в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК).

Ранее сообщалось, что 31 августа Мишнев, Синицын и Хагур задержали двух мужчин, которые что-то искали или прятали в кустах. В их автомобиле находилось похожее на марихуану вещество, а у одного в кармане был обнаружен белый порошок. Участковые доставили мужчин в отдел полиции и составили рапорт, однако уголовное дело о незаконном обороте наркотиков было возбуждено только в отношении одного из них. Второй задержанный, который оказался сотрудником следственного управления СК по краю, стал свидетелем по делу.

Позже против участковых возбудили уголовное дело и уволили их из органов полиции по отрицательным мотивам. В материалах дела говорилось, что «под предлогом исполнения своих служебных обязанностей полицейские выявляли случаи незаконной торговли наркотиками», задерживали людей, надевали на них наручники, а затем отпускали без составления каких-либо документов.

«Мои подзащитные убеждены, что их уголовное преследование — попытка Следственного комитета выгородить своего сотрудника, запугав полицейских»,— объяснял мотивы возбуждения дела адвокат участковых.