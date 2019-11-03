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На Airbnb запретили сдавать в аренду дома для вечеринок после стрельбы на Хэллоуин в Калифорнии

Общество

 

Сервис по аренде жилья Airbnb ввел запрета на краткосрочный съем жилых домов для частных вечеринок. Об этом заявил исполнительный директор компании Брайан Чески. 

«С сегодняшнего дня мы запрещаем сдавать в аренду дома для вечеринок и увеличиваем наши усилия по борьбе с незаконными сборищами, а также с поведением хозяев и гостей, которые приводят к таким страшным событиям, как в Оринде», — написал он в твиттере. 

По его словам, компания планирует создать группу реагирования, которая будет проверять информацию о вечеринках в арендованном жилье.

Напомним, что 31 октября в городе Оринд, штат Калифорния, неизвестный открыл стрельбу на празднование Хэллоуина. В результате погибли пять человек, нападавший скрылся. Всего на вечеринке было около ста человек, а дом, в котором она проходила, был снят через Airbnb. 

Теги:
стрельба, nt

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