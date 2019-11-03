На Airbnb запретили сдавать в аренду дома для вечеринок после стрельбы на Хэллоуин в Калифорнии

Сервис по аренде жилья Airbnb ввел запрета на краткосрочный съем жилых домов для частных вечеринок. Об этом заявил исполнительный директор компании Брайан Чески.

«С сегодняшнего дня мы запрещаем сдавать в аренду дома для вечеринок и увеличиваем наши усилия по борьбе с незаконными сборищами, а также с поведением хозяев и гостей, которые приводят к таким страшным событиям, как в Оринде», — написал он в твиттере.

По его словам, компания планирует создать группу реагирования, которая будет проверять информацию о вечеринках в арендованном жилье.

Напомним, что 31 октября в городе Оринд, штат Калифорния, неизвестный открыл стрельбу на празднование Хэллоуина. В результате погибли пять человек, нападавший скрылся. Всего на вечеринке было около ста человек, а дом, в котором она проходила, был снят через Airbnb.