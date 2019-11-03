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В Екатеринбурге более 200 человек вышли на митинг против строительства мусорного полигона

Общество

 

В парке 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге прошел митинг против строительства мусорного полигона на южной окраине города.

Фото: Вячеслав Береснев / «Новая газета» 

В акции приняли участие более 200 человек. Среди них — жители сел Большое Седельниково, Горный Щит, поселка Шабровского, Сысерти и ряда других населенных пунктов, рядом с которыми собираются построить полигон.

Часть граждан протестовала против строительства аналогичного полигона у северных границ города — в городском округе Верхняя Пышма и Березовском ГО. Участники акции также отмечали общую плохую экологическую обстановку в Екатеринбурге.

«Подобные объекты недопустимо располагать рядом с жилыми зонами, — рассказал «Новой газете» житель Большого Седельникова Михаил. — Это загрязнит и воздух, и воду из колонок, которую мы все пьем, участятся выбросы, на мусор слетятся насекомые и чайки».

Акция была санкционирована городскими властями, и обошлась без задержаний. По ее итогам приняли резолюцию с обращением к полпреду президента в УрФО Николаю Цуканову, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. Люди потребовали устроить публичную встречу с городскими и областными властями.

Вячеслав Береснев

Теги:
екатеринбург, nt

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