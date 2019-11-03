В Краснодарском крае зоозащитники вышли на митинг против жесткого обращения с бездомными животными

В Краснодаре прошел митинг зоозащитников с требованием к властям запретить тендеры на отлов и уничтожение животных, а также начать строительство муниципального приюта.

Фото: «Новая газета»

Участники акции собрались в парке «Чистяковская роща» с плакатами против жестокого отношения к животным — «Наш край — для всех, а не только для породистых», «Собаки в приюте — наш край в уюте», а также высказали претензии в адрес губернатора края Вениамина Кондратьева. Несколько человек принесли плакаты «На тендерах собаку съел» и «Вот, где собака зарыта» — с изображением предполагаемого поместья кубанского губернатора. Человек в костюме собаки держал транспарант «Неплохую конуру вы себе отгрохали, Вениамин Иванович — пустите переночевать!».

Фото: «Новая газета»

После митинга в центре города часть активистов отправилась в станицу Динская, где, по данным СМИ, находится дача губернатора. Машина с активистами была заблокирована несколькими автомобилями, после чего в нее ворвались люди. Со слов активистов, нападавшие представились сотрудниками ЧОПа, который охраняет поместье, и отобрали у них мобильные телефоны.

В конце октября на территории края задержали экс-журналиста НТВ Глеба Пьяных, который пытался провести видеосъемку поместья, якобы принадлежащего губернатору. По словам Пьяных, его остановил сотрудник ЧОПа, спросил о причинах съемки без разрешения и потребовал пройти на пункт охраны. Затем к ним подъехал еще один человек и машине Пьяных заблокировали выезд. Когда журналист достал телефон, его отпустили.

Количество бездомных животных в Краснодаре исчисляется тысячами, но ни одного государственного приюта в городе до сих пор нет. Разговоры об их строительстве ведутся уже несколько лет — краевые власти обещают заняться проблемой с 2013 года.

Кубань входит в число регионов-лидеров по количеству случаев жестокой расправы над животными. В Краснодарском крае открыто проводятся многомиллионные тендеры на отлов животных с умерщвлением на месте при помощи яда, вызывающего мучительную смерть от удушья. При этом значительная часть убитых — домашние или здоровые и неагрессивные животные.

Согласно постановлению губернатора, обнаруженные на улицах безнадзорные животные должны специально оборудованным транспортом — исключающим возможность травматизма животных — доставляться в пункт временного содержания (приют). В приютах животные должны содержаться «в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами и с учетом индивидуальных особенностей животных». Однако постановление не выполняется в связи с отсутствием приюта.