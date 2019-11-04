«Думал, что помогаю людям»: племянник Кадырова извинился за применение электрошокера к жителям Чечни

Бывший мэр Грозного Ислам Кадыров извинился за то, что, находясь на посту главы чеченской столицы, угрожал местным жителям и применял к ним силу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Кадырова, его «неадекватное и неподобающее поведение» связано с последствиями нескольких дорожно-транспортных происшествий: «Мне 29 раз делали наркоз, готов пройти лечение и реабилитацию, но я думал, что поступаю правильно, помогаю людям».

«Мне нет оправдания, я на сто процентов виноват. Я готов понести наказание за свои ошибки, но я сделал это не со злым умыслом, не в корыстных целях, а для того, чтобы помочь людям, которые стали жертвами аферистов», — сказал Ислам Кадыров.

В конце октября полиция Чечни начала проверку в отношении Ислама Кадырова после публикации видео, на котором он использует электрошокер против женщин, применяет силу к местным жителям, угрожает задержанным расправой и ложными обвинениями. По данным телеканала «Грозный», Кадыров таким образом пытался узнать необходимую ему информацию или «добиться от мошенников чистосердечного признания».

Ислам Кадыров был мэром Грозного с 2012 по 2015 год, после чего возглавил администрацию главы и правительства Чечни. По информации РБК, он — племянник Рамзана Кадырова.