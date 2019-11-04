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Британский гонщик Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»

Спорт

 

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон в шестой раз в карьере выиграл чемпионат мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Теперь Хэмилтон уступает по количеству титулов только Михаэлю Шумахеру, который выигрывал турнир семь раз.

Хэмилтон стал вторым на Гран-при США, что позволило ему выиграть титул за две гонки до окончания чемпионата. 

Британский гонщик выиграл три последних чемпионата мира подряд. В прошлом сезоне Хэмилтон также стал победителем за две гонки до конца чемпионата. 

Теги:
гонки, nt

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