Британский гонщик Льюис Хэмилтон стал шестикратным чемпионом «Формулы-1»

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон в шестой раз в карьере выиграл чемпионат мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Теперь Хэмилтон уступает по количеству титулов только Михаэлю Шумахеру, который выигрывал турнир семь раз.

He's just one away from matching the all-time record 👀@LewisHamilton became a six-time world champion in Texas today 🏆#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/11L1VkuZNr — Formula 1 (@F1) November 3, 2019

Хэмилтон стал вторым на Гран-при США, что позволило ему выиграть титул за две гонки до окончания чемпионата.

Британский гонщик выиграл три последних чемпионата мира подряд. В прошлом сезоне Хэмилтон также стал победителем за две гонки до конца чемпионата.