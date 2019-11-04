Прокуратура не выявила признаков коррупции в деятельности главы «Единой России» в Москве Андрея Метельского

Прокуратура Москвы не нашла нарушений антикоррупционного законодательства в деятельности главы московского отделения «Единой России» Андрея Метельского. Об этом говорится в ответе депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, который просил провести проверку, сообщают «Ведомости».

Рашкин просил проверить информацию о причастности Метельского к ведению бизнеса в период исполнения обязанностей депутата Мосгордумы, а также выяснить, есть ли у него зарубежные счета и активы в Австрии. В ответе московской прокуратуры сказано, что «оснований для мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется».

Ранее Фонду борьбы с коррупцией утверждал, что Метельский через компании сына и своего советника Петра Ивановского владеет недвижимостью на 5,7 миллиардов рублей, в том числе четырьмя отелями в Австрии, а оформленная на его 75-летнюю мать компания строит гостиницу у Павелецкого вокзала.

В конце августа ФБК также обращался в СК и ФСБ с доказательствами того, что депутат вопреки закону владеет и управляет компанией-дилером мотоциклов Yamaha в Москве. Метельский отрицал причастность к найденному ФБК имуществу и подал иск к фонду, его основателю Алексею Навальному и мундепу Константину Янкаускасу из-за расследования о его имуществе.