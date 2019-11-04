«ВКонтакте» начало тестировать функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях

«ВКонтакте» протестирует функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях, которая будет советовать «не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Есть ли в тексте комментария признаки оскорблений, будет определять алгоритм. Эксперемент продлится один день — его решили провести в День народного единства. Затем администрация «ВКонтакте» будет оценивать, насколько это эффективный способ борьбы с подобного рода комментариями.

В компании считают, что функция может помочь защитить подростков, сталкивающихся с издевательствами, и предотвратить травлю по национальному признаку.

В компании напомнили, что об оскорбительных публикациях пользователи также могут рассказать службе модерации.