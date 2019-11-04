Родственники политических заключенных объединились в движение «Матери против политических репрессий»

Родственники фигурантов дела «Нового величия», дела «Сети» (организация запрещена на территории России), «Московского дела», «Ростовского дела», дела Азата Мифтахова и дел мусульман объединились в движение «Матери против политических репрессий». Об этом сообщил корреспондент «Новой газеты» со встречи участников движения с прессой.

Юлия Павликова, Людмила Беглец и Галина Мартинцева. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

На пресс-конференции присутствовали родители фигурантов «московского дела» Наталья Конон, Владимир Фомин, Людмила Беглец и Галина Мартинцева, мама фигурантки дела «Нового величия» Юлия Павликова, а также правозащитники Лев Пономарев и Александра Крыленкова.

По словам Крыленковой, объединение было создано, чтобы показать обществу, какое большое количество людей затрагивают политические репрессии. Наталья Конон добавила, что активисты должны сделать так, чтобы все происходящее с их детьми было не зря.

«Мы выходим не только за наших детей, но и за все общество вообще. Если не остановить то, что сейчас тестируют на наших семьях и на наших детях, оно может прийти ко всем вам, оно может прийти в любую семью,

— рассказала мама фигуранта «московского дела» Даниила Конона Наталья. — Каждый не защищен также, как не защищены мы. Это объединение матерей должно стать началом большого объединения всего общества».

По мнению мамы фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой Юлии и отца фигуранта «московского дела» Сергея Фомина Владимира (их дети сейчас находятся под домашним арестом) важно показать, что на смягчении меры пресечения борьба за свободу политических заключенных не должна заканчиваться.

Владимир Фомин с одиночным пикетом у администрации президента. Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

«Сергей не может продолжать учебу, не может продолжать заниматься своим делом. Ему никуда нельзя [выходить] даже постричься и прогуляться. Он как птица в клетке, до него нельзя достучаться. Пусть люди не считают, что домашний арест — это конец дела», — заявил Владимир Фомин.

Фото: Арден Аркман / «Новая газета»

После встречи участники движения поехали к администрации президента с одиночными пикетами в поддержку своих детей. Как только акция началась к активистам подошел сотрудник полиции, который проверил документы у мамы осужденного по «московскому делу» Ивана Подкапаева Елены и рассказал о правилах проведения одиночного пикета.